Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

В столице открыли ледовую арену "Фили", сообщил Сергей Собянин. В спорткомплексе есть ледовая площадка, залы для хореографии и общей физической подготовки. Уже работают секции фигурного катания, хоккея, спортивной акробатики и художественной гимнастики.

Посетители отмечают комфортные условия для тренировок, удобные раздевалки и хорошее качество льда. Спортивный объект построили на частные инвестиции, что позволило быстро завершить строительство и запустить арену.

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