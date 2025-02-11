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11 февраля, 13:15

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Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

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В столице открыли ледовую арену "Фили", сообщил Сергей Собянин. В спорткомплексе есть ледовая площадка, залы для хореографии и общей физической подготовки. Уже работают секции фигурного катания, хоккея, спортивной акробатики и художественной гимнастики.

Посетители отмечают комфортные условия для тренировок, удобные раздевалки и хорошее качество льда. Спортивный объект построили на частные инвестиции, что позволило быстро завершить строительство и запустить арену.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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