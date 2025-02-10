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10 февраля, 19:30

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Собянин рассказал, как "Город заданий" уже три года помогает делать Москву лучше

Собянин рассказал, как "Город заданий" уже три года помогает делать Москву лучше

Собянин рассказал, почему москвичи стали все чаще посещать театры

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Столичному электронному проекту "Город Заданий" исполнилось 3 года. Итоги его работы в телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Мэр напомнил, как работает проект. Его суть в том, что органы власти и организации предлагают москвичам протестировать цифровые сервисы, проверить состояние городских объектов, посетить выставки и многое другое. Жители получают за это баллы и возможность интересно провести время. Принять участие в проекте могут жители города без ограничений по возрасту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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