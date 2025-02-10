Собянин рассказал, как "Город заданий" уже три года помогает делать Москву лучше

Столичному электронному проекту "Город Заданий" исполнилось 3 года. Итоги его работы в телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Мэр напомнил, как работает проект. Его суть в том, что органы власти и организации предлагают москвичам протестировать цифровые сервисы, проверить состояние городских объектов, посетить выставки и многое другое. Жители получают за это баллы и возможность интересно провести время. Принять участие в проекте могут жители города без ограничений по возрасту.

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