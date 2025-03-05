В НХЛ заявили, что не ожидают игр против команды России

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в нынешних условиях не ожидают игр против команды России. Об этом заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, комментируя возможность проведения товарищеского матча между сборными России и США.

"Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ", – цитирует Дэйли РИА Новости.

Российская сборная по хоккею с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. Вопрос участия команды в олимпийском турнире 2026 года будет рассмотрен Международной федерацией хоккея (IIHF) после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил организовать товарищеский матч между легендами сборной России и США. Он отметил, что ранее "была запущена машина по деградации всего, что связано с РФ". Теперь пришло время для перемен, считает Фетисов.

Однако, заявил он, нужно найти возможности и время для организации такого матча.