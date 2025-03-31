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31 марта, 07:30

Спорт

Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 5 шайб

Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 5 шайб

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Хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда знаменитого канадского спортсмена Уэйна Гретцки. В домашнем матче против "Буффало" капитан "Вашингтон Кэпиталс" забил еще одну шайбу. Это был 890-й гол россиянина, забитый в ворота соперника в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину осталось забросить еще пять шайб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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