Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 5 шайб

Хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда знаменитого канадского спортсмена Уэйна Гретцки. В домашнем матче против "Буффало" капитан "Вашингтон Кэпиталс" забил еще одну шайбу. Это был 890-й гол россиянина, забитый в ворота соперника в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину осталось забросить еще пять шайб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.