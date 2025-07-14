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14 июля, 11:15

Общество

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ливней и ветра

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ливней и ветра

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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильных осадков и шквалистого ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Синоптики предупреждают, что 14 и 15 июля в городе может выпасть в полтора раза больше осадков, чем обычно. Жителям советуют не прятаться от дождя под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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