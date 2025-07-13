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13 июля, 10:00

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В Московском зоопарке рассказали, как животные переживают жару

В Московском зоопарке рассказали, как животные переживают жару

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В столице зафиксировали температуру в 30 градусов. В Московском зоопарке работает особый режим: для панд и других животных включают системы орошения, обеспечивают прохладу в вольерах и выдают лакомства во льду.

В рационе преобладают замороженные овощи, фрукты и мясо. Домашним питомцам в такую погоду тоже нужно особое внимание. Ветеринары советуют не оставлять животных в машинах, не выгуливать днем, давать много воды и обеспечивать прохладу в помещении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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