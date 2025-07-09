"Московский патруль": сотрудники спецотряда "Булат" провели учения

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования "Булат" подмосковного главка Росгвардии провели очередные учения, в ходе которых они детально отработали все этапы спецоперации в условиях ограниченного пространства.

В подразделении в рамках служебно-боевой подготовки регулярно проводятся практические занятия по тактической, медицинской, огневой подготовке, а также по топографии. Во время учений задача бойцам, как правило, усложняется.

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