04 июля, 15:27Безопасность
Мошенники стали создавать поддельные сайты для оплаты проезда по дорогам Москвы
Фото: depositphotos/yekophotostudio
Мошенники стали использовать поддельные сайты для оплаты проезда по дорогам Москвы, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем телеграм-канале.
Правоохранители отметили, что злоумышленники создают фейковые сайты, через которые в том числе предлагают оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). Такая схема набирает популярность, однако визуально фишинговые страницы практически не отличаются от официальных ресурсов.
"После ввода реквизитов банковской карты и суммы платежа деньги списываются, а проезд остается не оплачен", – отметили в ведомстве.
Более того, аферисты могут использовать полученные банковские данные по своему усмотрению. За последний месяц причиненный жертвам ущерб превысил 22 тысячи рублей. При этом правоохранителям удалось заблокировать 10 страниц, участвующих в этой схеме.
"Не игнорируйте предупреждения браузера и пользуйтесь только официальными ресурсами", – уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что малый и средний бизнес в России продолжает оставаться под угрозой. Мошенники не прекращают свои атаки, используя сервисы Zoom, Word и ChatGPT.
По данным аналитиков, ключевым методом злоумышленников остается маскировка под популярные легитимные сервисы вредоносных программных обеспечений (ПО) и фишинг.
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