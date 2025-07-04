Мошенники стали создавать поддельные сайты для оплаты проезда по дорогам Москвы

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Мошенники стали использовать поддельные сайты для оплаты проезда по дорогам Москвы, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем телеграм-канале.

Правоохранители отметили, что злоумышленники создают фейковые сайты, через которые в том числе предлагают оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). Такая схема набирает популярность, однако визуально фишинговые страницы практически не отличаются от официальных ресурсов.

"После ввода реквизитов банковской карты и суммы платежа деньги списываются, а проезд остается не оплачен", – отметили в ведомстве.

Более того, аферисты могут использовать полученные банковские данные по своему усмотрению. За последний месяц причиненный жертвам ущерб превысил 22 тысячи рублей. При этом правоохранителям удалось заблокировать 10 страниц, участвующих в этой схеме.

"Не игнорируйте предупреждения браузера и пользуйтесь только официальными ресурсами", – уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что малый и средний бизнес в России продолжает оставаться под угрозой. Мошенники не прекращают свои атаки, используя сервисы Zoom, Word и ChatGPT.

По данным аналитиков, ключевым методом злоумышленников остается маскировка под популярные легитимные сервисы вредоносных программных обеспечений (ПО) и фишинг.