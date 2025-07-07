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07 июля, 08:00

Безопасность

Мошенники придумали новые схемы обмана абитуриентов

Мошенники придумали новые схемы обмана абитуриентов

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Мошенники придумали новые схемы обмана, затрагивающие абитуриентов. Аферисты рассчитывают, что будущие студенты не будут бдительны из-за занятости с поступлением.

Как сообщили в МВД, злоумышленники звонят и представляются сотрудниками приемных комиссий. В разговоре они обещают поступление на бюджет и просят перейти по ссылке якобы на "Госуслуги". Однако сайт фальшивый, а сама ссылка – фишинговая.

Жертвами мошенников становятся и школьники. В разговоре с ними или родителями аферисты представляются школьными психологами и сообщают, что ребенок не прошел обязательное тестирование, которое можно пересдать на "Госуслугах". Дальше аналогичная схема – потеря учетной записи через фишинговую ссылку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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