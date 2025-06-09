"Московский патруль": сотрудники МЧС провели учения в столичных домах отдыха

Сотрудники МЧС провели учения в столичных домах отдыха, отработав навыки на случай чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделяется отелям, пансионатам и турбазам, так как летом они переполнены отдыхающими.

Любое неосторожное обращение с огнем может привести к трагическим последствиям. Именно поэтому организуются учения. Например, по легенде люди оказались заперты в задымленном помещении.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

