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Новости

14 июня, 23:15

Общество

"Мой район. Новости": московские школьники отправились в лагеря имени маршалов победы

"Мой район. Новости": московские школьники отправились в лагеря имени маршалов победы

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"20 минут": деньги

Лагеря имени Жукова, Рокоссовского и Василевского открыли свои смены для лучших учеников столицы. Попасть туда можно только по конкурсу: воспитанники – победители туристических и спортивных соревнований, активные участники образовательных проектов.

Детей ждет обучение первой помощи, ориентированию, инженерной и тактической подготовке. Проживают школьники в палатках, питаются пять раз в день и участвуют в фестивалях, вечерних кострах и занятиях на полигонах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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