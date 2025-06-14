"Мой район. Новости": московские школьники отправились в лагеря имени маршалов победы

Лагеря имени Жукова, Рокоссовского и Василевского открыли свои смены для лучших учеников столицы. Попасть туда можно только по конкурсу: воспитанники – победители туристических и спортивных соревнований, активные участники образовательных проектов.

Детей ждет обучение первой помощи, ориентированию, инженерной и тактической подготовке. Проживают школьники в палатках, питаются пять раз в день и участвуют в фестивалях, вечерних кострах и занятиях на полигонах.

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