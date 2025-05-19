Ветеран СВО Николай Маркушин вернулся к мирной жизни и начал помогать бойцам на фронте

Москвич Николай Маркушин вернулся к мирной жизни после СВО и теперь помогает бойцам в едином центре поддержки участников спецоперации. Там он открыл мастерскую, в которой обучает боевых товарищей, а также их жен и детей справляться с простыми бытовыми вещами.

Ранее Маркушин воевал на Изюмском направлении, командовал стрелковым отделением и выполнял задачи по ликвидации диверсионных групп противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.