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19 мая, 11:45

Общество

Ветеран СВО Николай Маркушин вернулся к мирной жизни и начал помогать бойцам на фронте

Ветеран СВО Николай Маркушин вернулся к мирной жизни и начал помогать бойцам на фронте

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Москвич Николай Маркушин вернулся к мирной жизни после СВО и теперь помогает бойцам в едином центре поддержки участников спецоперации. Там он открыл мастерскую, в которой обучает боевых товарищей, а также их жен и детей справляться с простыми бытовыми вещами.

Ранее Маркушин воевал на Изюмском направлении, командовал стрелковым отделением и выполнял задачи по ликвидации диверсионных групп противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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