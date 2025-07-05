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05 июля, 11:30

Безопасность

В Амурской области спасатели учатся эвакуировать жителей из затопленных районов

В Амурской области спасатели учатся эвакуировать жителей из затопленных районов

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В Амурской области спасатели проводят учения по эвакуации жителей из затопленных районов. Такая подготовка сейчас особенно актуальна – в соседнем Забайкальском крае из-за паводка уже затоплены несколько поселков.

В ходе учений задействован транспортер-амфибия: на воде он может развивать скорость до 11 километров в час, а на суше – до 50. Его главное преимущество – высокая проходимость, что позволяет добраться даже в самые труднодоступные места, куда обычный транспорт проехать не сможет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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