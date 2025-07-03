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03 июля, 08:00

Безопасность

Мошенники придумали новую схему обмана под видом сотрудников военкоматов

Мошенники придумали новую схему обмана под видом сотрудников военкоматов

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Мошенники стали использовать запрет для банков и ведомств на звонки в мессенджерах

Мошенники придумали новую схему обмана и начали выманивать код авторизации от портала "Госулсуги" под видом сотрудников военкоматов. Аферисты вступают в диалог в мессенджере под предлогом уточнения данных, а затем требуют сообщить им якобы код электронной очереди, который на самом деле дает доступ к личным данным.

В МВД напомнили, что органы госвласти, в том числе военкоматы не звонят в мессенджерах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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