Мошенники придумали новую схему обмана под видом сотрудников военкоматов

Мошенники придумали новую схему обмана и начали выманивать код авторизации от портала "Госулсуги" под видом сотрудников военкоматов. Аферисты вступают в диалог в мессенджере под предлогом уточнения данных, а затем требуют сообщить им якобы код электронной очереди, который на самом деле дает доступ к личным данным.

В МВД напомнили, что органы госвласти, в том числе военкоматы не звонят в мессенджерах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.