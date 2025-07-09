Эксперт Хряпин: столичному региону не грозит нашествие непарного шелкопряда

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Урожаю Московского региона не грозит опасность от непарного шелкопряда в этом году. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Ранее жители Тюменской области начали жаловаться в социальных сетях на нашествие бабочек непарного шелкопряда. Горожане высказали опасение, что насекомые будут уничтожать урожаи и леса.

Энтомолог отметил, что сами бабочки ничего не едят, поскольку во взрослом возрасте живут за счет запасов питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы. Последние, наоборот, считаются очень прожорливыми.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Они активно едят листву практически всех кустарников и деревьев, кроме хвойных. Но в основном предпочитают именно лесные массивы, особенно любят дуб и липу. На плодовые же растения обычно переключаются только при массовых вспышках численности, когда выбора еды меньше.

"Учитывая, что эти насекомые в норме дают только одно поколение в год, в Тюмени гусеницы, скорее всего, будут массово вылупляться не сейчас, а следующей весной. Тогда и начнутся проблемы – плодовые деревья могут сильно пострадать, а урожай – снизиться", – отметил эксперт.

Что касается Московского региона, то здесь непарный шелкопряд – обычный обитатель фауны, причем иногда происходят вспышки его численности. Однако в этом году их не ожидается, потому что уже сейчас количество бабочек этого насекомого очень невелико, заключил Хряпин.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что мухи опасны, так как могут переносить на лапках различные споры бактерий и вирусные частицы. Наиболее эффективным способом борьбы с ними он назвал установку москитных сеток на окна.