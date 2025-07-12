Дождь и гроза ожидаются в Москве 12 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переменная облачность, дождь, гроза и температура до 35 градусов прогнозируются в Москве и Подмосковье в субботу, 12 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Как отметили синоптики, ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, однако при грозе его порывы усилятся до 15–20 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Он будет действовать с 12:00 12 июля и до 21:00 14 июля.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, следующая неделя в Москве начнется с мощных освежающих ливней. На улицы столицы прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть от месячной нормы осадков. При этом ночью температура составит от 18 до 21 градуса.

