Эксперт Гомыранов: оранжевые слизни стали постоянными "жителями" Москвы

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Оранжевые слизни расселились по столице и стали постоянными "жителями" региона. Об этом Агентству "Москва" рассказал зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

Слизни в Москве и области отмечаются регулярно уже около семи лет. Предположительно, их расселение происходит вместе с посадочным материалом, к примеру, кустами или рулонным газоном, который часто привозят из более южных регионов, пояснил эксперт.

Он уточнил, что такие слизни могут относиться к виду Arion lusitanicus или Arion vulgaris. Опасности для человека они не представляют, но могут серьезно навредить сельскохозяйственным культурам.

"Их и в прежние годы замечали в подмосковных садах, но в последние годы они встречаются севернее, в том числе и в Тверской области. У представителей этого вида практически нет естественных врагов, поэтому они активно плодятся и способны производить катастрофические "набеги" на луга дикорастущих трав, сады и огороды", – рассказал Гомыранов.

По словам эксперта, такой слизень, вопреки заблуждениям, не переносит бычьего цепня.

В начале лета на территории Москвы и Московской области стали замечать испанских слизней. По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамата Кунафина, они были завезены в столицу около 10 лет назад.

Кунафин подчеркнул, что говорить о засилье испанских слизней не приходится – зима в России, в отличие от европейской, для слизней тяжелая. В холода выживают не все насекомые, и это негативно сказывается на их популяции.