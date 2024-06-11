Испанских слизней вновь заметили в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 2024"

На территории Москвы и Московской области обнаружили испанских слизней, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамата Кунафина, испанские слизни были завезены в столицу около 10 лет назад, вероятно, вместе с посадочным материалом из Европы.

"Оценить его влияние на экосистему Москвы в полной мере пока не представляется возможным, так как еще нет комплексных научных исследований", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

При этом говорить о засилье испанских слизней в столице не приходится, подчеркнул Кунафин. Он объяснил, что зима в России, в отличие от европейской, для слизней тяжелая. В холода выживают не все насекомые, что негативно сказывается на их популяции.

Ранее стало известно, что в России с начала сезона более 103 тысяч человек обратились к врачам за помощью после укусов клещей. Прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 2,7 миллиона граждан. При этом в планы службы входит вакцинация более 3,81 миллиона человек.

