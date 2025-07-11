Daily Mail: опасные "супермуравьи" начали нашествие на Британию

Фото: 123RF/wizardx

Опасные "супермуравьи" Tapinoma magnum, которые живут колониями по 20 миллионов особей, начали нашествие на Великобританию, сообщает Daily Mail.

"Теперь же, похоже, (эти насекомые. – Прим. ред.) приближаются к британским городам. <...> Они уже здесь, хотя пока обитают лишь в сельской местности", – указано в статье.

По словам журналистов, муравьи могут нанести огромный ущерб, оставив после себя просевшую плитку, прорытые ходы под тротуарами и разрушенные дороги. Они также опасны для человека: их укусы вызывают раздражение кожи.

Издание напомнило, что в Швейцарии нашествие таких насекомых уже привело к срыву проекта стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов. Насекомые заполонили территорию размером с 10 футбольных полей, где планировалось проложить железнодорожный тоннель.

Ранее жители Тюменской области стали жаловаться в соцсетях на нашествие бабочек непарного шелкопряда. Жители высказали опасение, что насекомые будут уничтожать урожаи и леса.

Как рассказал биолог Роман Хряпин, сами бабочки ничего не едят, так как во взрослом возрасте живут за счет запасов питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы. Учитывая, что насекомые, как правило, дают одно потомство в год, то в Тюмени гусеницы начнут вылупляться следующей весной. В таком случае из-за их аппетита могут пострадать плодовые деревья и снизиться урожай, добавил он.