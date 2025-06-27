Опасные азиатские жалящие муравьи появились на севере США

Фото: antweb.org/April Nobile

На севере США начали фиксировать случаи появления опасных азиатских жалящих муравьев, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на портал Boston.

Насекомые уже обитают в 20 штатах, например, в Массачусетсе, Род-Айленде и Коннектикуте. При этом раньше о вероятности нашествия жалящих муравьев предупреждали жителей южных штатов.

Согласно информации Лесной службы США, укус насекомого представляет опасность для человека. Он может вызвать анафилактический шок. Однако в службе отметили, что это может наблюдаться только у 2% людей.

Ранее врач Елена Павлова рассказала, что укус муравья может вызвать анафилактический шок, так как яд может быть аллергеном для некоторых людей. При этом насекомые первыми нападают на человека, так как расценивают его появление как угрозу. Лесные муравьи, в отличии от своих собратьев из джунглей, не ядовиты, однако в их слюне содержится кислота. Из-за нее в месте укуса появляется жжение.