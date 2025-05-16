Врач Павлова: укус муравья может вызвать анафилактический шок при наличии аллергии на яд

Фото: depositphotos/turtleman

Врач общей практики Елена Павлова рассказала, что укус муравья может вызвать анафилактический шок, так как яд может быть аллергеном для некоторых людей, сообщает News.ru.

Как уточняет Павлова, эти насекомые первыми нападают на человека. Они расценивают его появление как опасность. Она также сообщила, что в отличие от муравьев, которые живут в джунглях, лесные не ядовиты, но в их слюне содержится кислота. Именно из-за нее появляется жжение после укуса, а боль усиливается из-за самого укуса.

Кислота не так опасна, но если после укуса появился какой-то дискомфорт, то лучше обратиться к врачу, чтобы предотвратить последствия, добавила врач. Кроме того, Павлова отметила, что дети и люди с тонкой кожей будут сильнее ощущать укусы.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России ожидается в августе. Интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН на территории страны ожидаются в июне – сентябре. Наибольший эпидемиологический риск ожидается главным образом в Южном федеральном округе, Центральном федеральном округе и Приволжском федеральном округе.