Биологи рассказали о муравьях, которые помогают сохранять биоразнообразие Москвы

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На зеленых территориях столицы обитает множество видов муравьев, которые помогают сохранять биологическое разнообразие города и играют важную роль в экологическом балансе. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает портал мэра и правительства Москвы.

Муравьи – это отряд перепончатокрылых насекомых. Они образуют семьи, состоящие из репродуктивных каст и рабочих особей. Рабочие муравьи переселяют самок из одной части гнезда в другую, передают их в другие муравейники, а также контролируют воспроизводство.

Этот вид насекомых распространяет семена и улучшает качество почвы. Во время копки ходов они рыхлят землю и обогащают ее кислородом. Кроме того, муравейники становятся убежищем для различных жуков.

В столице обитают черный садовый и желтый земляной муравьи, также можно встретить луговую мирмику и европейского муравья-древоточца. При этом в Красную книгу Москвы включены обыкновенный тонкоголовый муравей и группа видов рыжих лесных муравьев. Еще шесть видов фигурируют в надзорном списке – приложении к Красной книге.

Краснокнижные рыжие лесные муравьи обитают в крупных и хорошо заметных гнездах. Они обычно предпочитают территории с хвойными деревьями. Насекомые защищают насаждения от различных вредителей, которые портят листы и хвою. Например, от ложногусениц пилильщиков. Кроме того, этот вид муравьев можно считать индикатором слабонарушенных лесов с естественной структурой растительного покрова.

Тонкоголовые муравьи, в свою очередь, предпочитают хвойные и смешанные леса, обитая на полянах и открытых опушках. Они выделяются сложной социальной структурой. Этот вид играет важную роль в регуляции численности растительноядных насекомых. В отличие от "рыжих" собратьев, они строят купол муравейника не из хвои и веток, а из фрагментов травянистых растений.

Ранее специалисты предупреждали, что укус муравья может вызвать анафилактический шок, так как яд может быть аллергеном для некоторых людей. Насекомое первым нападает на человека, так как он расценивает его появление как опасность. Но, в отличие от муравьев в джунглях, лесные муравьи не ядовиты.

Тем не менее в их слюне есть кислота, из-за чего и появляется жжение после укуса. Кислота не так опасна, но если после укуса появился дискомфорт, стоит обратиться к специалистам.

