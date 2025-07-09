Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач-диетолог рассказала, как правильно есть орехи для здоровья

"Доктор 24": врач-диетолог рассказала, как правильно есть орехи для здоровья

Врачи Морозовской больницы впервые в России применили CAR-T терапию для лечения рака

Синоптик рассказал, какие дни станут самыми жаркими на этой неделе

Московские врачи оформили более 75 млн электронных рецептов с QR-кодом за 4 года

Низкая влажность усилит ощущение духоты в Москве 9 июля

Телезрители прислали видео с осадками в Москве

Температура поднимется до 33 градусов в Москве 9 июля

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 9 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 34% 9 июля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 743 мм ртутного столба 9 июля

Орехи – суперфуд или калорийная бомба? Как их, чтобы они действительно приносили пользу? Правда ли, что сырые орехи полезнее жареных? Какой орех помогает лучше всего работать мозгу, а какой нормализует уровень холестерина?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Юлия Чехонина.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществоедавидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика