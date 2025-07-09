09 июля, 13:00Общество
"Доктор 24": врач-диетолог рассказала, как правильно есть орехи для здоровья
Орехи – суперфуд или калорийная бомба? Как их, чтобы они действительно приносили пользу? Правда ли, что сырые орехи полезнее жареных? Какой орех помогает лучше всего работать мозгу, а какой нормализует уровень холестерина?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Юлия Чехонина.