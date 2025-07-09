Подмосковье пострадало от мощного ливня с градом

Подмосковье накануне оказалось в центре стихийного бедствия, там обрушился сильный ливень с градом. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, повалили больше 70 деревьев и вышку связи. Многие населенные пункты остались без света, а некоторые жители остались и без горячей воды.

В Истре вышка сотовой связи упала прямо на проезжую часть, а в Сергиевом Посаде из-за удара молнии полностью сгорел дом. С последствиями непогоды боролись почти 200 сотрудников МЧС, было задействовано 30 резервных источников электроснабжения. Большинство сетей уже восстановлено, работы велись и ночью.

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