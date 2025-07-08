Сергей Собянин вручил государственные награды московским семьям

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил многодетным семьям Москвы государственные награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей в День семьи, любви и верности.

"С праздником семьи, любви, верности, ну и, конечно, с заслуженными главными наградами в области родительства! <…> Мы гордимся самыми сложными профессиями в мире: космонавтами, метропроходчиками, инженерами. Но, пожалуй, все согласятся, что самый благородный, самый сложный и самый нужный труд – это труд родителей по рождению и воспитанию будущего поколения", – указал мэр столицы.

Как уточнил Собянин, число проживающих в городе многодетных семей выросло в 3,5 раза за последние 15 лет. В пресс-службе мэра и правительства столицы добавили, что их количество достигает 232,7 тысячи. Они воспитывают 591,1 тысячи детей. Такой результат Собянин назвал заслугой родителей и государства.

Мэр также напомнил, что в городе создана система поддержки таких семей. Москва предоставляет хорошее школьное образование, медицинское обслуживание и комфортную среду для взрослых и детей, указал он.

В рамках церемонии Собянин отметил 10 семей. Звание "Мать-героиня" получила Мария Кайрова, в семье которой воспитывается 13 детей. Четыре семьи были награждены орденом "Родительская слава", а медалью этого ордена отметили пять семей.

Россиянки со званием "Мать-героиня" с 1 января следующего года вместе с пенсией станут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей. Законопроект с рядом мер поддержки женщин, которые родили и воспитали 10 и более детей, разработало правительство.

Согласно документу, средства подлежат ежегодной индексации. Проект также предусматривает льготы на внеочередное оказание медпомощи, освобождает от оплаты за жилье и коммунальные услуги.

