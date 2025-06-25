Врач-диетолог Белоусова: комбуча не поможет похудеть

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Чайный гриб, он же известен как комбуча, не поможет похудеть без диеты. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

"Можно пить его литрами, и если не придерживаться диеты, если иметь гиперкалорийное питание, то, к сожалению, эффекта не будет", – объяснила она.

При этом чайный гриб действительно содержит пробиотики, витамины группы B и антиоксиданты, что является здоровой альтернативой обычным сладким напиткам, включая газировку.

Тренд на этот напиток появился ранее в Сети. Пользователи утверждают, что при помощи комбучи можно не только похудеть, но и избавиться от проблем желудочно-кишечного тракта, включая тяжесть в желудке. Также чайный гриб якобы помогает повысить иммунитет.

Комбучу все чаще можно найти в различных кафе с меню, состоящим из здорового питания. Популярный напиток представлен и на маркетплейсах. Примерно за 200 рублей предлагается купить гриб для выращивания, а за 1 500 рублей можно приобрести набор с дозатором. Также встречаются версии чайного гриба в виде мармелада, косметики и готового напитка.

"Популярность чайного гриба – это ряд факторов, которые соединились вместе. Хороший нейминг, вовремя созданная рекламная кампания, тренды на здоровье и в том числе ностальгические настроения у людей постарше", – объяснила автор проекта по трендвотчингу и исследованию трендов Ольга Еремина.

Она сравнила напиток с популярным сейчас дубайским шоколадом, из которого делают куличи. По ее словам, гриб пытаются продавать в разнообразных форматах, чтобы какой-нибудь из них точно понравился людям.

Ранее чайный эксперт Олег Васильев рассказывал, что обычный чай помогает избавиться от ряда проблем со здоровьем – например снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В это же время зеленые чаи лунцзин или сенча из Китая или Японии богаты катехинами – антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и защищают от старения.

