Собянин: москвичи стали победителями Российской робототехнической олимпиады

Московские школьники стали победителями Российской олимпиады по робототехнике. Поздравление призерам опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Столичные команды показали самые высокие результаты, награды получил 51 участник из Москвы.

Финал олимпиады прошел в Мурманске, а задания в этом году были посвящены Северному морскому пути: участники создавали роботов для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях. В этом году в соревнованиях приняли участие более 800 школьников и студентов от 6 до 22 лет со всей страны.

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