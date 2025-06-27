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27 июня, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: москвичи стали победителями Российской робототехнической олимпиады

Собянин: москвичи стали победителями Российской робототехнической олимпиады

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Московские школьники стали победителями Российской олимпиады по робототехнике. Поздравление призерам опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Столичные команды показали самые высокие результаты, награды получил 51 участник из Москвы.

Финал олимпиады прошел в Мурманске, а задания в этом году были посвящены Северному морскому пути: участники создавали роботов для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях. В этом году в соревнованиях приняли участие более 800 школьников и студентов от 6 до 22 лет со всей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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