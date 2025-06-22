Патриотическая акция прошла у Белорусского вокзала в Москве

В день памяти и скорби у Белорусского вокзала в Москве прошла патриотическая акция. Именно отсюда в 1941 году в первый день Великой Отечественной войны отправились на фронт эшелоны с бойцами.

Вместе с ветеранами почтить память защитников собрались сотни москвичей. О событиях тех лет и подвигах солдат напомнили выступления артистов, в том числе военного ансамбля имени Александрова.

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