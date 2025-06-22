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22 июня, 13:15

Общество

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

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Владимир Путин в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны почтил память павших воинов. В День памяти и скорби президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Затем у стен Кремля прошла минута молчания. Вместе с президентом был министр обороны Андрей Белоусов. Также глава государства возложил цветы к памятным знакам городов-героев и городов воинской славы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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