Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны почтил память павших воинов. В День памяти и скорби президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Затем у стен Кремля прошла минута молчания. Вместе с президентом был министр обороны Андрей Белоусов. Также глава государства возложил цветы к памятным знакам городов-героев и городов воинской славы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.