Акция "Свеча памяти" прошла у Музея Победы в Москве

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в ночь на 22 июня у Музея Победы в Москве.

Тысячи людей, собравшиеся на площади перед Музеем Победы, почтили память погибших минутой молчания и зажгли ровно 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.

В кинопарке "Москино" в эти выходные проходят мероприятия, посвященные памяти первых дней Великой Отечественной войны. В частности, 22 июня танцоры повторят вальс выпускников 1941 года. Они исполнят тот самый танец, который был прерван выступлением по радио зампредседателя Совнаркома СССР Вячеслава Молотова, который сообщил о начале войны.

Кроме того, на площадке "Уездный город" все выходные с 12:00 до 18:30 будут проходить чтения военных стихов, а на площадке "Улицы Берлина" можно будет услышать фронтовые песни.