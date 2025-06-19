"Росатом" сравнил возможный удар по АЭС в Иране с Чернобылем

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Удар по атомной электростанции (АЭС) Бушер, расположенной в Иране, может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это за гранью добра и зла точно совершенно, за гранью, где абсолютное зло", – подчеркнул руководитель "Росатома".

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков также выражал обеспокоенность относительно возможных рисков, которые могут принести израильские удары, для атомной электростанции. По его словам, Бушер уцелела из-за стечения обстоятельств.

Владимир Путин при этом сообщал, что Москве удалось договориться с Тель-Авивом относительно обеспечения безопасности российских строителей новых блоков АЭС Бушер. В целостности находятся и подземные заводы, с ними ничего не произошло, рассказал президент.

По его словам, Россия готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности. Путин добавил, что все детали возможного сотрудничества уже обсуждались как с Тель-Авивом, так и с Вашингтоном. Были поданы определенные сигналы и представителям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика решила нанести удары по территории еврейского государства, также атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов.

