Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Блогер Мария Погребняк чуть не попала в пасть кашалота на Маврикии. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Погребняк вместе с супругом Игорем Головинским и младшим сыном Владимиром отправилась на отдых на Маврикии. Она рассказала, что мечтала поплавать с китами, встретить которых в открытом океане считается большой удачей. Однако, по словам блогера, путь к исполнению этого желания был непростым и долгим.

Она заявила, что во время выхода в открытый океан их лодка оказалась под влиянием стихии, поэтому судно раскачивалось в разные стороны. Из-за этого Погребняк укачало. Помимо этого, блогер рассказала об изменчивой погоде – то шел дождь и дул ветер, то выглядывало солнце.

В результате Погребняк провела в открытом океане примерно 2 часа, прежде чем увидела кашалотов.

"В этот момент все сразу стало неважно – усталость, страх, плохая погода. У нас появилась уникальная возможность поплавать с ними, и меня буквально разрывало от эмоций. Я была невероятно счастлива видеть их, ощущать их мощь и находиться рядом с этими величественными существами", – подчеркнула блогер.

Погребняк также рассказала об одном опасном моменте, когда она прыгнула в воду и рядом с ней оказалось два кашалота. Спустя время к блогеру приблизился еще один кит, который мог случайно поглотить ее. Но в тот момент один из членов экипажа отодвинул девушку в сторону.

"Все произошло за доли секунды, и только потом пришло осознание, насколько это было серьезно. Сейчас меня переполняют чувства. Это был страх, восторг, адреналин и абсолютное счастье одновременно. Такой опыт остается с тобой навсегда", – заключила Погребняк.

