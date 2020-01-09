Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и швырнул ее вещи на дорогу

Фото: соцсети

Жену футболиста Погребняка выгнали из такси

Таксист насильно выгнал из машины жену российского футболиста Павла Погребняка Марию. Об этом сообщает "Газета.ру".

В своем Instagram-аккаунте женщина рассказала, что водитель привез ее по другому адресу, после чего отказался объезжать дом. Более того, он начал поднимать на нее голос, а затем и вовсе бесцеремонно высадил из авто.

На этом таксист не остановился и схватил вещи пассажирки, которые швырнул на дорогу. Все это Погребняк запечатлела на камеру своего смартфона.

Отмечается, что проходящие мимо люди были шокированы происходящим.

Скандал с участием Марии Погребняк уже не первый. Супруга известного футболиста попала под волну негодования после того, как опубликовала в соцсетях всего одну фотографию. Интернет-пользователей возмутила стоимость духов, которые попали на снимок. После этого в адрес Погребняк посыпались проклятия.