Погребняка наказали за расистские высказывания

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Форвард "Урала" Павел Погребняк условно дисквалифицирован и оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывания о натурализованных футболистах, выступающих за сборную России. Соответствующее решение принял комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике.

Глава комитета Семен Андреев отметил, что Погребняк принес извинения за свои высказывания. Таким образом, футболисту придется заплатить 250 тысяч рублей. Условная дисквалификация будет действовать до конца сезона во всех турнирах под эгидой РФС.

Он добавил, что Погребняк может обжаловать данное решение в течение трех дней, однако сам форвард "не заявил о таком желании", уточняет "Интерфакс".

16 марта футболист выступил с резкой критикой натурализации иностранных игроков для сборной России. В частности, недовольство у Погребняка вызывало приглашение в стан национальной команды бразильского форварда "Краснодара" Ари, который получил российский паспорт летом 2018 года.

Болельщики осудили высказывания Погребняка, обвинив его в расизме. В свою очередь, РФС пообещал дать оценку словам футболиста "Урала".

