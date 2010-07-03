РФС изучит слова Погребняка о натурализованных футболистах

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В Российском футбольном союзе намерены изучить высказывания нападающего "Урала" Павла Погребняка о натурализации игроков для сборную России.

"В ближайшее время мы отправим запрос в отдел РФС по борьбе с дискриминацией", – цитирует "Интерфакс" помощника офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александра Баранова.

Специалист также отметил, что высказывания носят неоднозначный характер и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame (равная игра).

Критику вызвали слова Погребняка в интервью газете "Комсомольская правда" о том, что он отрицательно относится к натурализации футболистов для национальной сборной. Форвард назвал ироничной ситуацию, когда за команду выступает темнокожий игрок. В качестве пример он привел ситуацию, когда в товарищеском матче против команды Германии выступал форвард "Краснодара" Ари.

В ноябре прошлого года против натурализации в российском футболе также выступил экс-капитан сборной Андрей Аршавин. Об этом он заявил на "Уроке футбола" в одной из школ Санкт-Петербурга. "За сборную России должны играть российские футболисты. Когда за сборную играют бразильцы, я не вижу в этом смысла", – сказал футболист.

За сборную России в настоящее время выступают трое натурализованных бразильцев: Марио Фернандес, Маринато Гилерме и Ари. Также за российскую команду играет Константин Рауш – футболист немецкого происхождения.