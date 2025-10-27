Блогер Мария Погребняк случайно выкинула свои часы Rolex с мусором

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Блогер Мария Погребняк случайно выкинула свои лимитированные часы Rolex вместе с мусором. Об этом она рассказала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

По словам Погребняк, она попросила маму положить часы в пакет из ЦУМа, чтобы потом отвезти их на чистку. Однако женщина положила Rolex в другой пакет, который блогер выбросила.

"Срочно еду домой, чтобы его (пакет. – Прим. ред.) не вынесли", – сказала она в видео, опубликованном в соцсети.

Ранее мошенники украли у Погребняк аккаунт в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ). Она рассказала, что через несколько дней после взлома злоумышленники связались с ней в Telegram и предложили вернуть аккаунт за миллион рублей. Блогер не ответила на их предложение и оформила новый номер телефона.

