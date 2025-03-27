Блогер Мария Погребняк решила подать иск к депутату Виталию Милонову

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Блогер и модель Мария Погребняк намерена подать иск в суд на депутата ГД Виталия Милонова. Об этом она рассказала телеканалу "360".

Эту меру Погребняк решила принять после критики Милонова позиции блогера, которая заявила, что мужчины обязаны платить женам-домохозяйкам зарплату в размере 250 тысяч рублей за выполнение работы няни, уборщицы и повара. Тогда депутат ГД назвал Погребняк неадекватной девушкой с ненормальными запросами.

"Нужно отвечать за свои слова. Он меня оскорбил, назвав антипримером для женщин", – сказала Погребняк.

Блогер подчеркнула, что является многодетной матерью, при этом работает и платит налоги.

В свою очередь, Милонов заявил, что видел новость о предстоящем иске. Но депутат не придал этому большого значения.

"Если я буду на эту тему что-то думать, то тогда я встану в неравное положение с госпожой Погребняк", – сказал Милонов.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб раскритиковала законопроект о "выплатах домохозяйкам". Парламентарий считает, что сейчас в РФ существует большой спектр соцмер поддержки для женщин, воспитывающих детей, включая тех, кто имеет многодетные семьи, а также для матерей, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями здоровья. Бессараб считает, что такая мера только ухудшит экономику.