Депутат Милонов заявил, что короткие юбки никак не влияют на демографию

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал калужского депутата от ЛДПР Евгения Руденко, предложившего женщинам носить мини-юбки в теплое время года для "повышения демографии". Его цитирует RT.

Накануне Руденко написал в своих социальных сетях, что он и его коллеги "просят тарусянок чаще надевать мини-юбки" для повышения рождаемости в России. В качестве аргумента депутат попытался привести, что в 70-х годах все ходили именно так и якобы по этой причине браки были крепкими.

Милонов, в свою очередь, допустил, что высказывание Руденко может быть связано с "приступом весеннего гормонального всплеска". Депутат также понадеялся, что подобные проявления не скажутся на его профессиональных качествах парламентария. Комментируя слова Руденко, Милонов подчеркнул, что короткие юбки никак не влияют на повышение рождаемости в стране.

"Демографии способствует серьезный настрой обоих родителей и желание строить семью. А созерцание прелестей провоцирует лишь похоть и блуд", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о повышении пособия на ребенка до 50 тысяч рублей.

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов уточнил, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов в размере 30 миллиардов рублей. По его оценкам, с учетом острой демографической ситуации в России эта сумма не выглядит существенной.