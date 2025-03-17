Депутат Руденко призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости

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Депутат Городской думы Тарусы Калужской области Евгений Руденко призвал жительницы России чаще носить мини-юбки, чтобы повысить рождаемость. Как сообщает телеканал "360", соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России", – написал депутат.

По мнению Руденко, у девушки, появляющейся в общественных местах в короткой юбке, шанс выйти замуж повышается в несколько раз. Он также прикрепил к посту фотографию женщины в кожаной куртке, мини-юбке и сапогах на шпильках.

Публикация вызвала волну возмущений жителей Тарусы. Одна из женщин предложила для повышения демографии депутатам-мужчинам ходить без брюк и нижнего белья.

" <...> Простите, но это даже не смешно. Это за гранью", – заявила она.

Другая подписчица предложила подавать пример однопартийкам Руденко. Депутат ответил, что "девчонки периодически радуют ребят мини-юбками". Как сообщил Руденко в беседе с "Газетой.ру", он лично знает девушек, негативно отреагировавших на его предложение под постом, и они в молодости носили мини-юбки, а сейчас "по пять детей имеют".

По словам депутата, призыв к ношению коротких юбок является выражением мнения его коллег. Он отметил, что "всем мужчинам нравится, когда девушки ходят в мини-юбках, за исключением некоторых".

"Пусть критикуют, на то у нас и жизнь проходит, чтобы критиковать, чтобы высказывать свое мнение. Я же имею право высказать свое мнение. Есть коллеги, которые поддерживают, но они не хотят афишировать. Девушки в мини-юбочках повышают демографию, знакомятся с ребятами, потом брак, а потом дети получаются. Все по процессу", – заявил Руденко.

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