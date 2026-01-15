Съезд с МКАД на СВХ перекрыт из-за падения экскаватора

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Съезд с внутренней стороны 77-го километра МКАД на Северо-Восточную хорду (СВХ) в центр перекрыт из-за падения экскаватора с грузовика. Об этом предупредила пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

Затруднения в движении наблюдаются на Бусиновской эстакаде, уточнили в ведомстве. В связи с этим водителей призвали искать альтернативные маршруты.

Ранее столичных автомобилистов предупредили о возможных локальных ограничениях движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО в пятницу, 16 января. Причиной станут погодные условия и ремонтные работы.

В связи с этим водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения. По возможности для передвижения по городу использовать метро.