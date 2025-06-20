Путин заявил, что экономика РФ должна стать более технологичной

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Экономика в России должна быть более технологичной, это требование сегодняшнего дня. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства назвал это требование вызовом, на который обязательно нужно отвечать.

"Отмечу, что конкурентоспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей должна базироваться на наших собственных технологических решениях. Это третье направление структурных изменений", – сказал Путин.

По словам президента, важно не только разрабатывать новые технологические решения, но и оперативно воплощать их в товарах, в услугах, востребованных как внутри страны, так и в мире. Они призваны улучшать качество жизни граждан.

Кроме того, добавил Путин, правительство России должно готовить ежегодный доклад о технологическом развитии страны. В нем в том числе будут оцениваться уровень технологического суверенитета, прорывные решения технологического лидерства и темпы их внедрения.

Президент поручил проанализировать деятельность фондов и институтов развития.

"Мы недавно создали специальную рабочую группу при Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. <…> Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и Институтов развития на технологическом направлении", – подчеркнул российский лидер.

Он также поставил задачу убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса. Отдельно Путин коснулся вопроса коммерциализации изобретений в стране, подчеркнув, что у малых инновационных предприятий только одна разработка из ста доходит до практического результата.

Как пояснил глава государства, таких результатов недостаточно. Необходимы более активные взаимодействия между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой.

Вместе с тем затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России к 2030 году должны увеличиться.

"К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП. Здесь особая боль отводится частному бизнесу. Его вложения на эти цели должны быть увеличены не менее чем в два раза", – пояснил Путин.

Кроме того, Путин в рамках ПМЭФ поручил правительству и российским регионам подготовить долгосрочную стратегию по развитию креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счет. Президент напомнил, что в этом году вступил в силу Федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий.

Он в том числе подчеркнул необходимость поддержки быстро растущих отраслей креативной экономики, связанных в том числе с наукой, культурой, искусством и творчеством.