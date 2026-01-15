Форма поиска по сайту

15 января, 18:04

Культура

Семья звезды "Сватов" Кравченко опровергла информацию о побеге актрисы из больницы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Информация о побеге из больницы народной артистки РФ Татьяны Кравченко не соответствует действительности. Об этом "Абзацу" рассказала дочь звезды "Сватов" Анна Гербачевская.

На данный момент актриса восстанавливается после полученной во время поклона на сцене травмы ахиллова сухожилия. О якобы побеге артистки из больницы ради участия в январских спектаклях, ранее сообщил телеграм-канал Mash.

Собеседница издания уточнила, что актриса отказалась от операции.

"Она играет спектакли под наблюдением врача, естественно. (Журналисты. – Прим. ред.) утрированно написали, что она сбежала, но она, конечно, не сбегала – ее отпустили. От операции отказалась после того, как сами доктора (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. – Прим. ред.) сказали, что это уже необязательно, надо было сразу делать", – объяснила Гербачевская.

Она добавила, что на данный момент Кравченко в театре "Ленком" заменили, а на сцену вывели второй состав, так как постановки требуют немало перемещений. Артистке же необходимо находиться в покое, пока сухожилие окончательно не заживет.

Ранее сообщалось о госпитализации театрального режиссера Натальи Ковалевой. Причины обращения за медпомощью не разглашаются. В последнее время она работала над постановкой "Легенда о Паганини" по пьесе Владимира Балашова.

