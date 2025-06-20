Около 50 мероприятий войдет в детскую программу "Театрального бульвара"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Около 50 мероприятий подготовили для юных гостей фестиваля "Театральный бульвар", рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль пройдет с 3 по 13 июля в рамках проекта "Лето в Москве". Программа объединит несколько площадок в центре города, среди которых Чистопрудный бульвар и парк Политехнического музея. Участие во всех мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации.

"Для ребят и их родителей подготовили около 50 разных мероприятий, включая уличные представления, читки пьес, лекции, занятия в творческих мастерских и концерты", – поделилась Сергунина.

3 июля в честь открытия фестиваля в парке у Политехнического музея состоится премьера спектакля "Вафельное сердце", в котором сыграет Юлия Пересильд. В остальные дни на этой площадке выступят театральные коллективы с постановками "Богатыри", "Дядя Степа", "Сашины сказки".

На площадке Чистопрудного бульвара можно будет посмотреть представления, а также принять участие в читках пьес и послушать стихи молодых поэтов.

Московский музей современного искусства – еще одна площадка фестиваля. Здесь для детей и подростков проведут мастер-классы, во время которых они попробуют себя в роли актера театра теней, научатся создавать кукол и аудиопроекты. Желающие смогут посетить спектакли артистов из Архангельска, Пскова и Москвы.

Программа завершится поэтическим соревнованием, добавила Сергунина. Кроме того, покажут спектакли, которые поставят сами участники фестиваля.

В столичном парке "Зарядье" в выходные, 21 и 22 июня, в третий раз пройдет фестиваль "Театральные выходные". Он также является частью проекта "Лето в Москве".

Фестиваль посвятят 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.