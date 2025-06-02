Жители Патриарших прудов пожаловались на чаек

На Патриарших прудах москвичи сталкиваются с неожиданной проблемой – агрессивным поведением чаек. По словам жителей, птицы вытесняют уток с водоема и нападают на их птенцов. Орнитологи отмечают, что за последние 20 лет популяция чаек в столичном регионе выросла в шесть раз.

Озерные и сизые чайки гнездятся на крышах, питаются отходами и все чаще ведут себя как хищники. Ветеринары и биологи предупреждают: к диким птицам и другим животным, замеченным в черте города, приближаться не стоит.

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