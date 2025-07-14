Москвичи и туристы могут поучаствовать в шахматных турнирах у гостиницы "Метрополь"

В столице этим летом проходит масштабная программа спортивных событий. Например, у гостиницы "Метрополь" ежедневно проходят шахматные турниры. В будни проводятся легкие партии, к которым можно присоединиться без записи, а в выходные – более сложные матчи, требующие предварительной регистрации.

Кроме того, в парках "Фили", "Тропарево", "Сосенки", "Печатники" и 850-летия Москвы проходят фестивали городских видов спорта. А в рамках проекта "Спортивные выходные" москвичей и гостей города ждут тренировки на открытом воздухе, мастер-классы и соревнования.

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