Мэр Москвы рассказал о благоустройстве территории спорткомплекса "Лужники"

Первый этап благоустройства территории Олимпийского комплекса "Лужники" завершится в 2025 году. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

На центральной площади появится фонтан, который зимой будет превращаться в каток. Лестницу, которая ведет к Москве-реке, отреставрируют, и построят новый большой причал.

Мэр напомнил, что комплекс является символом олимпийского движения и одним из центральных спортивных кластеров России. Градоначальник поставил задачу завершить первый этап работ как можно скорее.

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