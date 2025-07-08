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08 июля, 18:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о скором завершении самого первого проекта КРТ в Москве

Собянин сообщил о скором завершении самого первого проекта КРТ в Москве

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В Москве завершается самый первый проект комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что ровно пять лет назад был заключен договор на реорганизацию бывшей промзоны Октябрьское поле. На площадке инвестор построил жилые дома, школу и бизнес-центр. Собянин отметил, что на данный момент по программе комплексного развития территорий работы идут сразу в шести районах столицы. Там возводят жилые комплексы со всей социальной инфраструктурой и деловые центры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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