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02 июля, 11:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в Нагорном районе

Сергей Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в Нагорном районе

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В Нагорном районе после полной реконструкции открыли поликлинику № 2. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Здание находится на Фруктовой улице. После выполнения всех работ оно полностью соответствует московскому стандарту. В нем заменили инженерные системы и модернизировали внутренние помещения, а также оснастили его самой современной медтехникой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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