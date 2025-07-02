Сергей Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в Нагорном районе

В Нагорном районе после полной реконструкции открыли поликлинику № 2. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Здание находится на Фруктовой улице. После выполнения всех работ оно полностью соответствует московскому стандарту. В нем заменили инженерные системы и модернизировали внутренние помещения, а также оснастили его самой современной медтехникой.

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