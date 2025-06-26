Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Пять московских проектов завоевали награды премии "Приоритет: Цифра", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, в премии участвовали решения, которые охватывают ключевые направления, в том числе госуправление, транспорт и развитие цифровой инфраструктуры. Разработки в данных сферах помогают сделать город более умным, комфортным и привлекательным для жителей и туристов.

Впервые премия прошла в 2015 году, а в этом сезоне на соискание было подано более 200 заявок.

В номинации "Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)" награды удостоилась платформа "Мос.Облако". Функционал сервиса позволяет автоматизировать рабочие процессы городских ведомств, планировать бюджет, вести бухгалтерский учет, а также управлять персоналом и имуществом. Платформа направлена на объединение и структурирование данных учреждений, и при этом в ней можно запросить подробную аналитику.

Еще одну премию завоевал первый в России беспилотный трамвай, который был запущен в Москве по поручению Сергея Собянина. Разработку представили в категории "Искусственный интеллект". Старт поэтапному запуску беспилотного трамвая дали в мае прошлого.

В салоне транспорта установлен комплекс оборудования, не имеющий аналогов в мире. В него входят четыре лидара, три радара и шесть камер. Все технологии, обеспечивающие беспилотное управление, были разработаны специалистами Московского метрополитена без участия сторонних организаций. Трамвай позволил открыть новую эру городского транспорта, подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Тем временем технологическая платформа Mos.Tech одержала победу в номинации "Инфраструктурные решения для умного города". В состав сервиса вошли свыше 15 различных проектов, благодаря которым развивается и поддерживается экосистема столицы. Платформа позволяет создавать программные обеспечения, разрабатывать новые сервисы для жителей и обслуживать информационные системы.

Лауреатом категории "Маркетинг и продвижение цифровых технологий" стал научно-популярный сериал "Москва в "цифре", который вышел к 30-летию Рунета. Эпизоды рассказывают о создании и внедрении в жизнь столицы множества инициатив. Выпуски сериала посвящены здравоохранению, транспорту, культуре, туризму и другим темам.

Компания "СберТройка" победила в номинации "Цифровая трансформация". IT-предприятие появилось благодаря совместным трудам Сбера, правительства Москвы и правительства Московской области. Организация представила единую билетную систему на основе столичной карты "Тройка". Кроме того, опыт компании распространился более чем на 30 российских регионов. Каждый рабочий день система обрабатывает примерно три миллиона безналичных транзакций, а в выходные – около 1,8 миллиона.

Столичный департамент информационных технологий добавил, что дипломы номинантов получили еще два решения. Награды достались операционной системе "Московская электронная школа" и услуге "Регистрация в реестре "Социальное такси", работающей на базе портала mos.ru.

Развитие социально значимых услуг в электронной форме и инфраструктуры электронного правительства отвечает целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".

Ранее награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Национальной премии интернет-контента (премия ИРИ) и ТЭФИ получили проекты, снятые при участии московского кинокластера.

Российский сериал "Последний богатырь. Наследие", съемки которого проводились в том числе на кинозаводе "Москино", стал обладателем трех премий. На АПКиТ он победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты", на ИРИ – в номинации "Культурный код", а в рамках ТЭФИ он стал обладателем статуэтки "Орфей" в номинации "Комедийный сериал".