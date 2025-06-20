Собянин: Москва стала лидером по состоянию инвестклимата в субъектах РФ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в ходе презентации результатов национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поблагодарил бизнес за развитие и продвижение экономики Москвы.

Столица заняла первое место в национальном рейтинге. Награду мэру Москвы вручил заместитель председателя правительства России Александр Новак. На втором месте оказались Татарстан и Нижегородская область. Третье место поделили Подмосковье и Башкирия. Четвертое место заняли Сахалинская и Тюменская области, а пятое – Калужская, Смоленская и Челябинская области.

По словам Собянина, бизнесу удается развиваться вопреки макроэкономике, санкциям и негативным трендам. В результате растут инвестиции и экономика, а также снижается безработица.

"Мы должны признать и поклониться руководителям, которые организуют, продвигают экономику, продвигают бизнес. Спасибо предпринимателям, которые не сдаются, которые побеждают. Мы готовы помогать вам. Спасибо большое. Низкий поклон", – сказал мэр.

В рамках ПМЭФ Собянин также рассказал, что эффективность власти должна оцениваться по ее результатам. мэр подчеркнул, что главное не процесс, а результат. Он считает, что нужно отслеживать как увеличиваются экономика, инвестиции, доходы населения и другое. Только в том случае становится понятно, чем занимается власть и каких результатов добивается.

